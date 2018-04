Ravello, addio all’ex assessore Antonio Palumbo: oggi i funerali

Lutto a Ravello, in Costiera Amalfitana. E’ venuto a mancare, infatti, Antonio Palumbo, personaggio molto noto sul posto sia in quanto imprenditore sia per la sua attività politica in città, visto che è stato anche assessore comunale. “Mastro Antonio”, come veniva chiamato in paese, aveva 86 anni e da diverso tempo era costretto a letto a causa delle sue precarie condizioni di salute. Anche la nostra redazione l’aveva intervistato in passato e Antonio si era dimostrato sempre disponibilissimo.

L’ultimo saluto da parte del comune questa mattina: “Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale partecipano al dolore della famiglia Palumbo – Loffredo per la dipartita del caro Antonio Palumbo, già assessore del Comune di Ravello.

Esprimono, ai familiari tutti, i sentimenti del più vivo cordoglio. Dalla residenza municipale, 30 aprile 2018”.

I funerali si terranno quest’oggi, 30 aprile, alle ore 17 presso il Duomo.

PositanoNews è vicina ai familiari per questo lutto.