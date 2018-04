Quanta Lega ad Amalfi

Guardando il video dell’incontro del deputato della Lega/Salvini, Cantalamessa, avuto al salone Morelli dei Comune di Amalfi, si nota, non senza meraviglia, la presenza in prima fila di signori che un tempo, non tanto lontano in verità, erano parte integrante e di primo piano o di ASlleanza Nazionale o della ultima Democrazia Cristiana o di qualche altro partito minore.

E’ accaduto quello che si prospettava: l’insoddisfazione di tanti per come sono state affrontate e gestite le situazioni politiche in costa d’Amalfi negli ultimi anni, particolarmente da chi aveva “usurpato” la fiducia incondizionata di tanta gente. E molti locali ci avevano messo la faccia per conto terzi e che man mano avevano dovuto fare ammenda. Ma il salto ( non della quaglia questa volta) sembra voler essere un passaggio definitivo.

Staremo a vedere, certi di assistere per il futuro ad un rafforzamento della formazione politica di origini lombarde, a tutto svantaggio del Movimento Grillino che pure aveva puntato molto sul risultato in territorio amalfitano, mai supponendo una buona affermazione della Lega, spinta anche da De Lucia, Torre, Proto ed altri