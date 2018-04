Il punto del sociologo/6. Flora Frate, del M5S, chiede un tavolo di confronto a favore dei sociologi.

Articolo di Maurizio Vitiello – Si prospetta una possibile, futura richiesta di sociologi nel mercato del lavoro? Flora Frate, del M5S, chiede un tavolo di confronto a favore della categoria.

L’on. Flora Frate ha scritto alle organizzazioni che si interessano dei sociologi, quanto segue:

“Mi farebbe piacere potervi incontrare per discutere su come possiamo valorizzare e riconoscere professionalmente la figura del sociologo.

Al di là di differenti posizioni e schieramenti, interrogarsi sul ruolo delle scienze sociali nella post-modernità e sul ruolo specifico del sociologo in alcuni ambiti professionali- penso alla sanità, alla giustizia, alla cultura, alla comunicazione e marketing- risulta quanto mai preminente rispetto alle grandi trasformazioni socio-antropologiche e culturali, nonché tecnologiche e digitali, che investono il nostro paese oramai da molto tempo.

In virtù di questa condizione, vi faccio presente che la situazione di svantaggio dei sociologi sul mercato del lavoro è stata resa nota a livello nazionale – pochi giorni fa il tg5 ne ha dato notizia – e, a conti fatti, affrontare l’argomento risulta essere emergenziale se non fosse per il ragionevole rischio di finire in una totale esclusione dal ciclo produttivo e di lavoro.

In un futuro prossimo si stima che i lavoratori della conoscenza, e a carattere fortemente intellettuale, saranno maggiormente richiesti dal mercato del lavoro.

Tuttavia la domanda da porci è la seguente: siamo sicuri che la nostra categoria rientri tra quelle prescelte?

In virtù di questo, sono certa che si possa attivare un tavolo di confronto con tutte le associazioni professionali presenti sia livello nazionale, sia a livello locale.”

Anche il Dipartimento Campania dell’Associazione Nazionale Sociologi, dopo essersi complimentato per il prestigioso e fondamentale incarico istituzionale conseguito dalla neo-deputata Flora Frate, ha confermato la piena disponibilità nel provare, insieme, a valorizzare ancor di più la professionalità e il ruolo del sociologo nella società contemporanea.

E ha, quindi, accolto, con estremo piacere, l’invito a partecipare attivamente al tavolo di confronto proposto tra le varie associazioni di categoria e si rende disponibile per ogni tipo di collaborazione sinergica, presente e futura.

Si attendono ulteriori sviluppi a favore dei sociologi campani, e non solo; di cui forniremo ai nostri lettori ampia informazione.

Maurizio Vitiello