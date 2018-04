Il punto del sociologo/5. Il Molise ago della bilancia politica italiana.

Articolo di Maurizio Vitiello – In Molise la svolta italiana.

Certamente, si attendono i voti dei molisani, che sempre più, stranamente, decrescono a livello demografico.

Questa parte d’Italia soffre la cognatocrazia, le mura degli arroccamenti parentali, il mancato sviluppo.

In Molise manca un aeroporto, che potrebbe favorire uno sviluppo turistico per Sepino, luogo archeologico di livello pompeiano, e le Isole Tremiti, paradiso dei subacquei.

Lucio Dalla aveva una villa lì.

Il M5S sembra avere una chance in più; la gente è stanca e vuole rivoluzionare.

Saranno i grillini i professionisti della rivoluzione molisana?

Mah, … comunque si nutrono forti dubbi per la tenuta democratica di questo nuovo partito, ex movimento del “vaffa”.

Il CD è in risalita.

Tutto può succedere.

Poche ore ancora di fibrillazione politica.

Poi, si seguirà la sicura vittoria leghista al Nord.

Di Maio oppone il veto su Silvio Berlusconi, sempre più interessato a ledere la loro immagine.

Salvini rampante vuole giocarsi la carta direttamente in Parlamento.

Mattarella deve decidere un governo impossibile, o si va alle urne, ma poco cambierebbe.

Se dovessero esserci colpi di scena il Paese ne trarrà vantaggi minimali, comunque.

I mesi prossimi saranno tutti in salita.

Maurizio Vitiello