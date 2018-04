Punta Campanella, sold out per il weekend nel Centro Visite Interattivo

250 persone hanno approfittato dell’open days sabato e domenica scorsi. Il Presidente del Parco, Michele Giustiniani : ” Obiettivo è ampliare l’offerta turistica in penisola”.

Tutto esaurito per l’open days lanciato dal Parco Marino di Punta Campanella nel weekend appena trascorso. Una due giorni in cui è stato aperto gratuitamente il nuovissimo centro visite interattivo. Circa 250 persone hanno partecipato a “Porte aperte sul mare”, l’iniziativa promossa dall’Area Marina Protetta per far vivere un’esperienza a diretto contatto con il mare, i paesaggi e gli splendidi fondali di Punta Campanella. Le prenotazioni si sono chiuse già venerdì e non è stato possibile soddisfare le tantissime richieste pervenute. Ai visitatori sono state aperte le 4 sale del centro, inaugurato a fine gennaio, nel complesso seicentesco denominato “Il Gesù” nel cuore di Massa Lubrense. Accoglienza, con libri, gadget del Parco e giochi interattivi. Poi la sala del Vervece con video live dai fondali. Quindi la terza sala, la Baia di Ieranto con video in time laps di una giornata di 24 ore, dai fondali alla spiaggia con vista faraglioni fin sopra la collina con lo spettacolare panorama. Nell’ultima sala, spazio all’acquario, al diorama e alla mongolfiera sotto la quale si può vivere un’esperienza simile a quella di un’immersione. Al termine della visita, gli ospiti hanno potuto vedere uno spettacolare video 3d con occhialini.

“Il nostro obiettivo principale, ad inizio mandato, era quello di ampliare e diversificare l’offerta turistica già ricca della costiera.- spiega il Presidente del Parco Marino di Punta Campanella, Michele Giustiniani- Il Centro Visite è uno dei tasselli fondamentali di questo percorso già cominciato con il campo boe di Mortelle. Continueremo a lavorare per far crescere un turismo di qualità, attento all’ambiente, in grado di essere sostenibile e di creare posti di lavoro ed economia. Per questo siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad aprire quest’innovativo Centro Visite che sarà fondamentale anche per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale dei più giovani”. Sul sito www.puntacampanella.org o inviando una mail a info@puntacampanella.org sarà possibile informarsi su costi e orari di apertura del centro visite sia per le scolaresche che per i gruppi o i singoli visitatori.