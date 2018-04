Provoca un tamponamento e tenta di estorcere denaro alla vittima, 35enne finto carabiniere arrestato a Boscoreale (Napoli) dai veri militari dell’Arma

10/04/2018 – Tenta un’estorsione fingendosi carabiniere, arrestato a Boscoreale il 35enne Luca Giuseppe Acquilano. L’uomo, di Scafati, già noto alle forze dell’ordine, alla guida di un’auto si è fatto tamponare dalla vittima prescelta, una donna di 37 anni, quindi è sceso dalla macchina qualificandosi subito come maresciallo dei carabinieri alla guida di un’auto di servizio. Ha iniziato a discutere con la donna, pretendendo da lei 220 euro come risarcimento danni: se non avesse pagato, “avrebbe fatto passare un guaio” a lei e al marito, nel frattempo sopraggiunto; li avrebbe addirittura portati in caserma. Nel pieno della discussione i 3 sono stati notati da una pattuglia di veri carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che hanno bloccato il 35enne. I militari hanno interrogato la donna la quale ha spiegato cosa fosse successo. E’ stata così ricostruita la dinamica della truffa, compreso l’incidente causato volutamente. L’uomo è stato tratto in arresto per tentata estorsione.