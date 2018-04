Il prossimo 28 aprile la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori sorvolerà il cielo di Sorrento

Ai nastri di partenza la 58esima stagione acrobatica 2018 delle Frecce Tricolori, che vedrà i dieci MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale impegnati in numerosi appuntamenti dal nord al sud d’Italia e all’estero nel segno della promozione del Sistema Paese e del Made in Italy. La stagione si aprirà ufficialmente il 28 aprile prossimo con il sorvolo dei cieli di Sorrento. Un grande onore per il nostro territorio ed un appuntamento imperdibile. Al momento non sono stati ancora comunicati i dettagli relativi agli orari ed ai punti di sorvolo. Appena si avranno ulteriori notizie provvederemo ad informare i nostri lettori per fare in modo che nessuno possa perdersi un evento dal fascino indiscusso.