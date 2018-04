Problemi di Minori. I privati chiedono un gazebo per dare informazioni turistiche

Minori , Costiera amalfitana. Si è deciso, da parte di alcuni cittadini operanti nel turismo, dal momento che gli uffici della pur ottima Proloco sono troppo decentrati di chiedere il permesso per il montaggio di un gazebo nella piazza prin cipale fronte-mare del borgo di Minori, per soddisfare le continue richieste di informazioni da parte di turisti e visitatori che affollano Minori e l’intera costa amalfitana, zone collinari comprese. C’è da rispondere alle domande circa l’ubicazione delle rovine archeologiche romane (rovine perchè sono decenni che reclamano un restauro e stanno andando in totale rovina ) e del ben tenuto e curato m useo; della ubicazione dell’arciconfraternita di secolare storia; dell’inizio delle scale per Ravello (si arriva a Minori da Ravello molto agevolmente, perchè lassù sono indicate le scale per Minori e conseguentemente per il mare); dell’inizio delle scale per il sentiero dei limoni che arriva fino al centro di Maiori.

E il compito degli addetti al gazebo dovrebbe essere anche quello di indicare ed individuare le tante case vacanze ( alcune delle quali accolgono clienti, e a che prezzo senza fornire all’ufficio turistico alcuna indicazione ). Quindi il privato si deve sostituire al pubblico per le informazioni sul borgo

Gaspare Apicella