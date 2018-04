È stato presentato il Concorso Internazionale Musicale Nocera|Mozart International Award 2018 (Cimn) che si terrà a Nocera Inferiore dal 14 al 19 maggio 2018.

La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione S.Anna, sotto la direzione artistica del M° Pietro Sellitto. Tre le location prescelte: il Palacoscioni, il Convento di S.Andrea e il Castello del Parco Fienga.

Le finalità del concorso sono la valorizzazione delle nuove generazioni di musicisti e la promozione culturale-turistica del territorio, in un clima di confronto e scambio artistico. Sei le sezioni: solisti, canto, studenti scuola media ad indirizzo musicale, studenti liceo musicale, musica d’insieme, coro.

Il Cimn vuole operare a sostegno dei giovani musicisti. Per questo offre borse di studio, fino a 700 euro, riservate a coloro che si distingueranno per talento ed originalità. Inoltre, i vincitori parteciperanno all’attività concertistica dell’Accademia Musicale Nocerina e dell’orchestra “La Paganini”, oltre a concerti premio nella Sala Benincasa di Cetara (Sa) in Costiera Amalfitana e nell’ambito di festival nazionali.

< Pietro Sellitto – Il concorso vedrà coinvolti candidati e commissari provenienti da tutta Italia e dall’estero. Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione dei giovani..Risorse umane, ricchezza artistica, capofila dell’Agro nocerino sarnese. Nocera è tutto questo. Il concorso è il “frutto bello” da cogliere in una terra che merita maggiore considerazione. Nocera, la Campania, il Sud devono diventare pilastro di una crescita umana e culturale>>.

La prima edizione è dedicata al genio viennese di Wolfgang Amadeus Mozart ed assegna un premio speciale – tra cui una borsa di studio e un corso di alto perfezionamento – al solista di ogni sezione e categoria che si distinguerà per l’esecuzione di uno o più brani del celebre compositore, o alla formazione/orchestra che risulterà vincitrice con l’esecuzione di brani originali o arrangiamenti sui temi dello stesso autore.

La giuria è composta da docenti di conservatorio e istituti musicali e da concertisti ed artisti internazionali.: da Atene, Alexia Mouza che vanta esibizioni alla Konzerthaus di Berlino, al Mozarteum di Salisburgo, alla Concert Hall di Hong Kong, al SachsischesMozartfest di Chemnitz, e alla XXVIII edizione del festival SemainesMusicales di Crans-Montana (Svizzera); da Dusseldorf, Marco Grilli, fondatore in Germania dell’Accademia Pianistica “Klavierunterricht in Düsseldorf”; da Milano, Alberto Dalgo, vincitore del GrandPrix CMF al Concours Musical International de France; dalla Costiera Amalfitana (Cetara), Pietro Gatto, che vanta concerti al Festival di St. Martin in the Fields a Londra, Festival Loucen di Praga; da Matera, Vito Venezia, insignito del Premio Giuseppe Sinopoli dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Il concorso si tiene al Palacoscioni, struttura inaugurata nel 2014 e sede di manifestazioni culturali e sportive; al Convento di S.Andrea, fondato nel 1563 dal duca Alfonso Carafa e destinato ai cappuccini. Infine, durante l’evento, gli studenti provenienti da diverse regioni d’Italia (tra cui Campania, Calabria, Basilicata, Lazio) e da paesi stranieri come la Germania, verranno guidati nei siti storico-archeologici dell’Agro nocerino sarnese, alla scoperta di ciò che fu la Nuceria antica. Punta di diamante del tour sarà il castello medievale di Nocera Inferiore o Castello del Parco, struttura del X secolo.

Per ulteriori informazioni:

www.cimn.it –https://www.facebook.com/MozartInternationalAward/

Magrina Di Mauro