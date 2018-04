Praiano, oggi Consiglio Comunale. Sindaco Di Martino: “Preoccupa situazione Gavitella”

Come anticipammo qualche giorno fa, si terrà quest’oggi alle ore 15,30 il Consiglio Comunale di Praiano, in adunanza ordinaria, in seduta di prima convocazione ed in seduta di seconda convocazione mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 16.00.

Tra gli argomenti che verranno affrontati, si parlerà anche dell’approvazione del piano annuale e triennale per le opere pubbliche e dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020. “Sono tutti argomenti che sono stati sviscerati e sui quali abbiamo già avuto dei confronti con le opposizioni – ci ha rivelato in esclusiva il sindaco Giovanni Di Martino – Abbiamo dialogato con civile contrapposizione: loro operano secondo il loro ruolo, adoperando canali istituzionali, e noi facciamo il nostro. Non ci dovrebbero essere problematiche grosse in tal senso”.

Il sindaco Di Martino ci ha confessato che è preoccupante la situazione della Gavitella, spesso al centro di problematiche per mancati lavori di ripascimento: “La Gavitella ha subito gravissimi danni dopo la mareggiata di un paio di settimane fa. Dobbiamo assolutamente adoperarci per un progetto che preveda delle barriere, sperando in un aiuto economico della Regione Campania”.