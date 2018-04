Praiano, lutto per la scomparsa di Maria Concetta Criscuolo

Lutto a Praiano, in Costiera Amalfitana, per la scomparsa di Maria Concetta Criscuolo meglio nota come “Tina”. Ad annunciarlo sono stati il marito Claudio e i figli Emiliano e Massimo. I funerali si sono tenuti questo pomeriggio presso la chiesa parrocchiale di San Gennaro.

PositanoNews si stringe attorno al dolore dei familiari.