Praiano, lavori pubblici: verso il via la messa in sicurezza della scuola materna. Prosegue restyling cimiteriale

Novità sui lavori pubblici nel comune di Praiano. Sembrano avvicinarsi i lavori sulla messa in sicurezza e l’efficientamento energetico della scuola materna, che si trova in via San Giovanni. Il Comune ha avuto accesso ai fondi finanziamento di riqualificazione e adeguamento antisismico, essendo stato presentato un progetto nell’ambito del Fondo di Rotazione finanziato dal POC Campania 2014/2020 da 300mila euro: per il prossimo 5 giugno è stata infatti convocata la Conferenza dei Servizi, dove si adempiranno tutte e le autorizzazioni utili per dare inizio ai lavori. Tra gennaio e febbraio scorso infatti sono state fatte tutte le rilevazioni richieste dalla Regione Campania per l’erogazione dei fondi. Altro progetto in fase avanzamento è quello del restyling cimiteriale: proseguono i lavori ad opera della Parlato Costruzioni.