Praiano due feriti nell’incidente di stamattina, l’investitore di Amalfi. Un ragazzo trasportato in eliambulanza – FOTO AGGIORNAMENTI

Anteprima. Sotto aggiornamenti. Incidente sulla Statale Amalfitana. Poco fa a Furore, tra Praiano e Amalfi, il caos per l’incidente che ha visto coinvolte tutte persone del posto, fra un’automobile locale e un motoveicolo. Ancora non sono chiare le dinamiche dello stesso, ma è stato necessario l’intervento di due ambulanze per soccorrere i feriti.

Tutto ciò ha comportato grande caos per quanto riguarda la viabilità della S.S. 163 : col sopraggiungere del carroattrezzi che ha portato via il mezzo incidentato, la situazione è precipitata, in tal senso. Il traffico è in tilt e le cose non sono migliorate quando sono passati di lì anche i bus da Sorrento per la Costiera amalfitana.

Due le ambulanze che hanno raggiunto il luogo dell’incidente, fornendo le prime cure ai malcapitati.

Successivamente sono stati trasportati presso il presidio ospedaliero Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello per essere sottoposti a tutte le cure del caso. A riportare la peggio il giovane centauro che dopo essere stato preso in consegna dai medici è stato sottoposto ad una serie di accertamenti che hanno rivelato una contusione polmonare, sospetta lesione alla milza e fratture di vario tipo.

Dopo essere stato stabilizzato il giovane è stato trasportato presso il porto di Maiori dove ad attenderlo c’era un’eliambulanza che lo ha condotto al reparto di chirurgia d’urgenza del Ruggi di Salerno.

AGGIORNAMENTI DELLE 17

Sono Daniele Casola e Luca Sorrentino i ragazzi di Positano e Praiano feriti nell’incidente accaduto stamattina, il secondo, Luca, sta in terapia intensiva. I due si stavano recando a scuola al Turistico di Amalfi. Non è chiara la dinamica, pare che sia stata anche colpa dell’asfalto bagnato e della pioggia battente. Nell’incidente sono stati travolti dall’ auto che sopravveniva , guidata da un figlio di un autista SITA di Amalfi che li ha incrociati dopo una curva e non è riuscito a frenare , ma si è immediatamente attivato per chiamare i soccorsi. Sulla esatta dinamica stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Amalfi subito intervenuti sul posto. Ci auguriamo tutti che