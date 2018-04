Praiano, convocato il Consiglio Comunale per lunedì prossimo: si discuterà sulle opere pubbliche

E’ stato convocato nuovamente il Consiglio Comunale di Praiano, in adunanza ordinaria, in seduta di prima convocazione lunedì 9 aprile 2018 alle ore 15.30 ed in seduta di seconda convocazione mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 16.00.

Si parlerà dei seguenti argomenti:

1) Approvazione verbali seduta precedente.

2) Ripianamento oneri di liquidazione finale della Sviluppo Costa d’Amalfi S.r.l. in liquidazione;

3) Approvazione piano annuale e triennale opere pubbliche. Legge 109/2004 e ss.mm.ii.;

4) Conferma del piano delle alienazioni comunali.

5) Approvazione del Documento Unico di programmazione 2018/2020;

6) Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020.