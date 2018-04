E’ stata Sorrento la località scelta da Prada per sponsorizzare il nuovo profumo “Les Infusion”. In questi giorni, infatti, si sono tenuti diversi eventi in merito, i quali hanno visto la modella campana Gilda Ambrosio protagonista: quest’ultima, ha postato diverse foto sul proprio profilo Instagram ufficiale con alcuni dettagli dei vari eventi esclusivi.

Les Infusions di Prada sono l’eccelso punto d’incontro fra la venerazione di Prada per il passato, la sua capacità di comprendere il proprio ruolo nel presente e il suo lungimirante sguardo al futuro. I profumi in questione incarnano la leggiadra teoria delle apparenti contraddizioni che compone il cuore di Prada: tradizione plasmata secondo canoni moderni, poesia mediata da precisione, istinto affiancato a intelletto, finezza venata di forza, sensualità enfatizzata da freschezza.