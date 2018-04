Post dell’ex vice sindaco Fiorentino su Facebook “A Sant ‘Agnello ci sta il rischio della tenuta democratica se non si riesce a costruire una lista”

Scrive l’ex vice sindaco di Sorrento Rosario fiorentino sul noto social network Facebook ” A sant ‘Agnello ci sta il rischio della tenuta democratica se non si riesce a costruire una lista credibile e alternativa a quella del sindaco uscente.. Non si tratta di chi ottiene più voti.Bisogna chiedersi perché i cittadini ritirano le proprie candidature e poi di sicuro esce la lista “civetta” Un intervento a gamba tesa quello di Rosario Fiorentino che ha sorpreso, ma che rispecchia la situazione delle opposizioni al sindaco Piergiorgio Sagristani. Mentre Sagristani si appresta al bis, dalle opposizioni non si riesce a sapere nulla di certo, il gruppo di Orlando, Rocco e il Movimento Cinque Stelle non hanno ancora fatto alcune dichiarazioni di candidatura a quattro settimane dalla presentazione delle liste. Alla fine si rischia nessuna lista di opposizione o una civetta fatta dallo stesso Sagristani come è avvenuto in passato. Ma l’attacco di Fiorentino può anche essere letto in chiave anti Ponticorvo, il consigliere comunale del “Ponte” alleato del sindaco della Penisola Sorrentina, accusato da Cuomo per aver appoggiato con Mario Gargiulo il PD di Topo e Manniello, mentre secondo i social ci sarebbero rapporti freddi fra Sagristani e Cuomo dopo la vicenda della casa albergo per Anziani di Busiello dove si ritenevano coinvolti lo stesso Gargiulo e Ponticorvo , cosa di cui Cuomo era all’oscuro . Ma retroscena o no , la situazione a Sant’Agnello, oltre ai social Sanbiagesi, la sta riscaldando l’entrata in campo di Fiorentino. Senza la quale il dibattito politico santanellese potrebbe essere ridotto a un test per il successore di Sagristani, già ora la partita si gioca fra chi prenderà più voti fra Clara Accardi e Giuseppe Gargiulo ( Boomerang ) accreditati, secondo i rumors, per poter essere i successori di Piergiorgio Sagristani. A meno di sorprese e di colpi di scena, al novanta per cento nessuno dei figli è intenzionato a seguire il padre nella carriera politica, che ha tanti onori, ma anche oneri e problemi. Ma Sagristani potrebbe anche succedere a Sagristani stesso come fece Gennaro Cinque sindaco di Vico Equense che con uno stratagemma si fece fare un’ordinanza per poter farsi candidare alla Regione Campania. Insomma si pensa già al futuro, ma sarebbe il caso di pensare al presente. La campagna elettorale è già cominciata? A dire il vero è cominciata già da mesi, ora sta nella fase finale.