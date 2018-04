Positanonews sceglie un bambino come testimonial del Giorno della Liberazione

Positanonews festeggia il 25 Aprile, Giorno della Liberazione scegliendo un bambino come testimonial di questa importante giornata istituzionale che non va dimenticata, ma celebrata, per chi ha dato la vita guardando ad un futuro di libertà, pace e prosperità. Simbolicamente il bambino rappresenta il futuro, che eredita i valori di una Festa, che sono sfociati nella nascita della Repubblica Italiana.