Bellissimo incontro quest’oggi a Positano. Abbiamo incontrato, infatti, il grande giornalista Nicola Porro per le strade del Comune della Costiera Amalfitana. Nicola stava passeggiando insieme alla moglie, la bellissima Allegra Galimberti, e ai due figli.

Giunto in taxi da Napoli (ha visitato anche Pompei nelle scorse ore), è stato accolto da tutto lo staff del parcheggio Di Gennaro e poi si è recato al ristorante “Buca di Bacco“, dove gli è riservato un posto davanti alla vetrata con vista, quindi un giro in spiaggia e visita alle boutique della perla della Costiera amalfitana fra cui lo Scrigno di Brunella.

“Positano? Bellissima”, ha commentato il giornalista che conduce la trasmissione “Matrix” su Canale 5 e successivamente ha anche confessato di essere un nostro lettore. E poi ha commentato la situazione attuale della politica italiana: “Il Governo? Un enigma. Per la prima volta dal 18 aprile 1948 le persone hanno votato in modo chiarissimo, privilegiando due movimenti (che noi intellò consideriamo composti e guidati da buzzurri).

Hanno preteso che il governo fosse costituito da due Consoli, uno per il Sud (Luigi Di Maio) e uno per il Nord (Matteo Salvini). E a casa tutti gli altri, in primis i cocchi dell’establishment, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Il fatto è che noi élite non vogliamo prendere atto della realtà, vogliamo rimanere abbarbicati a un potere che non ci spetta più perché abbiamo fallito, a livello di modello, di leader, di casta.

Loro due, vuoi per insipienza, vuoi per giovinezza, vuoi per colpa delle vecchie lenze che sono nelle stanze dei bottoni e frenano o mettono zeppe di ogni genere per rallentare il processo di cambiamento generazionale e culturale, non hanno colto il momento magico dei primi giorni post 5 marzo. Anziché andare al Quirinale con l’accordo già fatto e costringere il Presidente ad assumere le vesti di Notaio repubblicano, come previsto dalla Costituzione (in questo senso, Sergio Mattarella finora è stato un Presidente impeccabile) si sono persi in fanciulleschi giochini tattici. Oggi quella finestra procedurale si è chiusa, l’occasione persa”.

Laureato in economia e commercio all’Università La Sapienza di Roma, con un tesi in Tecnica industriale e commerciale, Nicola Porro è giornalista professionista dal 1997. Ha partecipato a un corso di Business case Discussion all’Università di Harvard, Cambridge, grazie ad una Borsa di Studio e un corso sulla specializzazione finanziaria delle Società di Leasing presso la Sda Bocconi.