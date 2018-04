Positano, Villa Romana: apertura al pubblico a maggio – ESCLUSIVA

La Villa Romana di Positano aprirà al pubblico il prossimo maggio. I lavori per rendere fruibili il sito archeologici sono nella fase più avanzata, si è agli sgoccioli per l’apertura e si stanno realizzando gli ultimi aggiustamenti, che prevedono l’installazione di una rampa per i disabili.

Domani il sindaco di Positano, Michele De Lucia, terrà un incontro a Salerno con la Soprintendenza per i Beni Culturali con il fine di ufficializzare la famosa convenzione. Nel sito del I secolo d.C., scoperto una dozzina di anni fa circa, potranno accedere tra le 150 e le 200 persone attraverso entrate contingenti, organizzate in piccolissimi gruppi. I ticket delle visite potranno essere inoltre prenotati anche online e per quanto riguarda i prezzi, possono variare tra i 15 e i 20 euro a persona.