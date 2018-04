Positano, viabilità: ecco gli operatori per Informazione e Presidio del Territorio. Attivi sulla Statale Amalfitana

Arrivano gli operatori volontari sulla Statale Amalfitana. In particolare, infatti, il Comune di Positano ha predisposto la ricerca di sei operatori (attivi dal 23 aprile al 31 luglio) e quattro operatori (attivi dal 1 agosto al 31 settembre) per presidiare il territorio nel periodo estivo e istituire un servizio di Viabilità Ausiliaria e di informazione, al fine di razionalizzare e rendere più fluida la mobilità in Costiera Amalfitana.

Ecco perché si è fatto ricorso ad associazioni senza scopo di lucro, iscritte nei relativi Albi Regionali in possesso di personale, mezzi e adeguate attrezzature per l’espletamento del servizio richiesto. L’amministrazione, infatti, sa bene che a Positano, nel periodo di alta stagione, si prevedono delle punte di notevole afflusso di bus turistici sulla statale SS. 163, provenienti da Napoli e Sorrento e diretti verso lo stesso comune di Positano e gli altri centri della Costiera Amalfitana e per questo ha deciso di procedere ad una adeguata informazione sia alla popolazione sia ai tanti turisti che affollano il nostro ridente ”Paese” onde consentir loro di poter

godere al meglio le bellezze paesistiche ed ambientali riducendo, nel contempo, al minimo i disagi

causati dalla congestione del traffico.

Si tratterà di attività di volontariato, quindi prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente

per fini di solidarietà. Al volontario verranno rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese

effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni

stesse.