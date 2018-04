Positano unica città della Costa d’Amalfi ad ottenere la Bandiera Verde 2018

“Positano si riconferma città del mare e dei bambini – dichiara il Sindaco, Michele

De Lucia -. E’ con grande fierezza che Positano accoglie questo ambitissimo

riconoscimento. Ci riempie d’orgoglio sapere di essere l’unica città in Costa d’Amalfi a cui

vengono riconosciute le eccellenti caratteristiche dei servizi offerti alle famiglie e ai bambini.

Si tratta di un’ attestazione importante per la nostra città che consolida la sua immagine di

perla indiscussa nel panorama turistico nazionale e internazionale. Il costante e quotidiano

lavoro compiuto dalla nostra Amministrazione viene premiato. La Bandiera Verde 2018

certifica nuovamente l’ idoneità di ben tre Spiagge della nostra città ad ospitare famiglie con

bambini: Spiaggia Grande, Arienzo e Fornillo. Per i pediatri italiani, le suddette spiagge

hanno tutti i requisiti per essere a misura di bambino: acqua limpida e bassa vicino alla

riva, sabbia, spazi a disposizione dei bambini, nelle vicinanze locali di ristoro e dunque

servizi di accoglienza e sicurezza.”