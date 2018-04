Positano turisti a piedi ad aspettare ore l’autobus, ma non è colpa della SITA. Traffico infernale e bus turistici hanno soffocato oggi la Costiera amalfitana. Da Tordigliano prima di Positano a Ravello quattro ore, per chi voleva andare ad Amalfi dopo più di due ore di traffico la beffa della mancanza di posti nei parcheggi. Gli orari della SITA da e per Sorrento completamente sfasati, gli stessi operatori non sapevano che pesci pigliare. Bloccati da Castiglione di Ravello ad Atrani sopratutto e a Praiano e Positano. Nessuna certezza, ausiliari nel caos e forze dell’ordine limitate, ci voleva l’esercito per gestire il tutto..