Positano Taverna del Leone, un percorso di gusto col carciofo

Positano , Costiera amalfitana . La taverna del Leone Restaurant dove il rinnovo dei locali impreziosiscono ancora di più l’animo sensibile dei proprietari che sono alla seconda generazione dalla mamma al figlio .

Complimenti per l’eccellente scelta dei piatti dai gusti sobri di stagione, abbiamo fatto un percorso di gusto col carciofo.. come l’antipasto di carciofi fritti di Menfi su vellutata di patate viola su polipo grigliato, come il primo di gnocchi di patate e farina bianca su purè di piselli e zenzero, e per non parlare del pesce azzurro palamito scottato su letto di carciofi, e per finire il dolce della casa la torta di mele cotte con il miele e senza zucchero su crema inglese alla vaniglia senza farina e il pizzico di cannella . Della cucina ne abbiamo già parlato Grazie mille x l’accoglienza familiare ed a Fortunata che insieme al figlio dirige sempre tutto al top!!!