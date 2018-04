Positano tanti auguri mamma. 75 anni per Anna Maria Fusco. Ogni tanto ci concediamo anche noi gli auguri, li facciamo agli altri, sia in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, voglio farli anche a mia madre che ci sopporta e ci vuole bene. Una vita dedita al lavoro, alla famiglia, casa e Chiesa, per lei la preghiera è sempre presente. E oggi a Capodacqua dove abbiamo festeggiato nulla ha potuto fermare la gioia di spegnere insieme le candeline dei suoi 75 anni chi non c’era lo sentivamo presente, Camilla, Salvatore, i suoi genitori e i nostri nonni, papà Bartolo che lei sente sempre vicino. Settantacinque anni sono una bellissima cifra, sono 75 anni di bontà , una vita in montagna, Bartolo che è stato l’unico uomo della sua vita, i ricordi delle suore nel cuore, la vita in montagna, e poi tanto lavoro come sarta, da Lampo e altrove. Una donna riservata con tanta apprensione e sempre attenzione per i figli e i nipoti e a tutti dedica una preghiera. Cara dolce e buona , mentre noi non sempre lo siamo presi dai mille pensieri quotidiani, sei una mamma unica. Tanti tanti tanti auguri Michele e Maria Grazia