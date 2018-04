Positano Street Food i ringraziamenti della Pro loco

A distanza di una settimana dal Positano Street Food, la Proloco ringrazia tutti coloro che hanno supportato, contribuito e aiutato per la buona riuscita della manifestazione. Come accade per ogni evento, anche in questo caso, non sono mancati imprevisti e difficoltà, ma si è cercato di risolvere tutto al meglio, inserendo i singoli tasselli nella giusta posizione, cosi da creare un puzzle completo. Oramai lo street food, giunto alla sua quarta edizione, non è solo una serata di cibo e musica, ma è diventata una vera e propria occasione per condividere momenti all’insegna del divertimento e dell’entusiasmo: fattori fondamentali ed indispensabili per ogni tipo di iniziativa. In particolare, la Proloco Positano innanzitutto ringrazia l’amministrazione comunale per aver dato la possibilità di organizzare ancora una volta questo evento tanto atteso. Un grazie speciale al corpo dei vigili e alla Croce Rossa, pronti ad intervenire e proteggerci per ogni evenienza. Allo stesso modo, un grazie va a Positanonews, quotidiano online, che ha pubblicato prima, durante e dopo, articoli volti alla pubblicizzazione della serata. Ringraziamo inoltre i ristoranti locali che sono intervenuti, mostrando ancora una volta la loro massima disponibilità: Caffè Positano, Ristorante Bruno, La Cambusa, Valle dei Mulini. A ciò si aggiungono le singole attività o persone, quali: Montemare, Latteria di Lucia Guida, Tabacchi di Cira Schettino, Poseidon, Roberto Porzio, Balu’, Peppe Di Lieto, Clementina e ancora Franco Mandara, Collina Bakery, Rafael, Nino La Camera (quest’ultimi per la corrente). Un immenso ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione come “protagonisti” delle varie postazioni: gruppi musicali, artisti e musicisti, apicar, trak e furgoncini, che insieme hanno creato un mix perfetto. Un grazie a coloro che si sono resi disponibili per gestire le varie casse per la vendita dei biglietti di cibo e bevande: Luisa Mantellini, Giuliana Apuzzo, Lilly Cuccurullo, Dorellina Parlato, Laura Rispoli, Nico Esposito, Emma Talamo, Giovanni Mandara, Francesca Angelisi, Daniele Esposito, Teresa Cinque, Giusy Celentano, Maki Palumbo, Giuseppe Ferraioli. Infine un particolare ringraziamento ai parcheggi D’Anna, Ma.Cri., Carpineto, Mandara e Di Gennaro, per aver convenzionato e quindi facilitato l’ingresso ai tanti partecipanti. Impossibile poi non ringraziare la cooperativa dei porter, impeccabili e sempre attivi. Ma soprattutto un GRAZIE a tutti voi, che avete vissuto con allegria questa “spumeggiante festa in famiglia”.

(Ci scusiamo anticipatamente se abbiamo dimenticato di menzionare qualcuno! Il nostro è un immenso RINGRAZIAMENTO collettivo).

IL DIRETTIVO PROLOCO POSITANO