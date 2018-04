Positano. Shooting fotografici e video di moda per la famosa azienda H&M

In questo periodo l’Assessore al Turismo Francesco Fusco è impegnato, a nome dell’Amministrazione, alla promozione turistica della cittadina.

La Mascioni Associati International, società leader nell’ambito dell’organizzazione di shooting fotografici e video di moda, è in questi giorni a Positano per la realizzazione del nuovo catalogo

della famosa azienda di fast fashion “H&M”, catena che conta oltre 4000 negozi in tutto il mondo.

Gli scatti sono stati realizzati presso lo stabilimento La Scogliera, sulla spiaggia Grande e tra i vicoli del caratteristico quartiere della Chiesa Nuova.

Per la scelta e la gestione dell’organizzazione si sono affidati alla location manager Michela Giovinetti e al supporto delle società locali per il trasporto dei materiali, i transfer e il catering.

La troupe è composta da 30 persone circa che hanno alloggiato nelle migliori strutture locali.