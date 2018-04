Positano, Sentiero degli Dei. Gli escursionisti “Sistematelo! Disposti anche a pagare biglietto di ingresso”

Positano, Costiera amalfitana. “Il più bel sentiero del mondo”, questa è una delle dichiarazioni fatte a Positanonews questa mattina da escursionisti australiani, ma ne abbiamo trovati di tutti i tipi: americani, belgi, anche ottantenni, e donne con bambini. Molti non sapevano che a Praiano e Positano ci sono tratti vietati, anche guide straniere arrivano qui e passano per questi tratti, non sapendo nulla perché non vi è una informazione sufficiente in tal senso. Sui siti internet le escursioni vengono vendute dalle 25 alle 50 euro a testa, per camminare in un tratto interdetto. Moltissime guide non se la sentono più, sopratutto quelle italiane o dell’AIGAE che sono ben informate.

Questi sono fatti che abbiamo documentato, ma il nostro scopo è quello di far aprire al più presto il sentiero. Molte attività a Nocelle sono in difficoltà per questo, al ristorante Santa Croce, punto panoramico con ottima cucina, ci riferiscono che ben tre gruppi organizzati hanno disdetto. Partono da Agerola , Amalfi, Sorrento, arrivano da ogni dove e sono tutti contentissimi, fate presto. Lo diciamo al Presidente del Parco dei Monti Lattari, alla Regione Campania, ai sindaci: Fate presto e se non ci sono i soldi gli escursionisti sono disposti anche a pagare. Il tratto, sottolineiamo, non è molto pericoloso, abbiamo visto anziani e bambini superarlo senza tanti problemi, quindi con un po’ di attenzione e ben attrezzati si può andare, ci vuole poco per sistemarlo, ma da novembre che aspettate?

Sui nostri social tante foto e video di una stupenda giornata con tanto di nave crociera che si vede da Nocelle, dopo esserci rinfrescati al Lemon Point nella panoramicissima piazza della Chiesa di Nocelle.