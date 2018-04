Positano. Scomparso ragazzo dopo aver trascorso la serata al Music on the rocks.

Positano. Continuano le ricerche di Nicola Marra, un ragazzo di Napoli scomparso dopo aver trascorso la serata al Music on the rocks. Purtroppo si teme anche il peggio, visto il mare mosso che flagella nelle ultime ore la perla della Costiera Amalfitana. I carabinieri di Positano ed Amalfi stanno facendo delle ricerche, mentre sul web già girano le foto del ragazzo.

Aggiornamenti. Solo in serata i cittadini hanno avvisato Positanonews che temono per la vita di questo ragazzo. Ci sono alcuni che ci hanno riferito che il ragazzo avrebbe potuto bere un pò e potrebbe essere andato in un punto dove avrebbe anche potuto travolgerlo . Speriamo che non sia così, altrimenti ci chiediamo perchè non sia stato dato subito un allarme pubblico e fatto sapere sopratutto ai media che avrebbero allertato tutti.