Positano, scomparsa Nicola Marra: l’appello dei familiari sui social. Ecco nuovi elementi

Continuano le ricerche senza sosta di Nicola Marra, sui social con il nome di Nico Marra Incisetto. Il 20enne era al Music on the Rocks di Positano, dove è stato visto l’ultima volta intorno alle ore 4: il giovane alto 1,90, magro con capelli lunghi e scuri, indossava una camicia bianca e un pantalone blu.

Queste sono le descrizioni apparse in queste ore sui social, attraverso appelli pubblicati anche da stretti familiari del ragazzo. Si spera di ricevere notizie da chiunque l’avesse visto o solo incrociato.

Nicola Marra era giunto con altri tre amici da Napoli, per trascorrere il weekend di Pasqua a Positano. Prima di andare al Music i quattro ragazzi hanno guardato la partita del Napoli al Bar Internazionale: i giovani sono stati descritti come bravi ragazzi, socievoli e molto simpatici. Poco si conosce su quello che è accaduto dopo nella nota discoteca, sembra che siano stati trovati il telefonino e il portafoglio del ragazzo scomparso: c’è chi sostiene che sia stato derubato o che gli è accaduto qualcosa. Questa notte al Music on the Rock sembra sia accaduto di tutto e non si esclude che c’è stata qualche rissa.