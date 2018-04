Positano scomparsa di Nicola Marra , le mareggiate erano previste. Nessun avviso e appello, stamane un ragazzo ha rischiato

Positano scomparsa di Nicola Marra , le mareggiate erano previste. Nessun avviso e appello. Nessun avviso sulla spiaggia e sul molo con chiusura per il pericolo. Per l’ennesima volta diciamo che il molo va chiuso per mareggiata , la Costiera amalfitana è pericolosa. A Praiano sono morte già diverse persone.

Ma cosa che ci ha sconcertato , questa mattina non è stato fatto nessun appello a cercarlo, ma perchè?

Lo hanno cercato da Amalfi e altrove ma solo Ora lo stanno cercando tutti quando è notte . Questa mattina siamo scesi in spiaggia, come facciamo tutti i giorni, e abbiamo ripreso in spiaggia dei ragazzi che si avventuravano sul molo, uno ha rischiato, anche noi qualche giorno fa abbiamo rischiato di essere travolti dalle onde. Siamo senza parole. Speriamo bene e preghiamo.