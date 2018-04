Positano sabato lo Street Food Festival. Tutto pronto per l’evento più gustoso e gioioso della Costa d’ Amalfi

Positano si prepara ad ospitare lo Street Food Festival, proponendo le specialità della Costiera Amalfitana nella loro versione in cibo da strada. I ristoratori della Perla della Costiera amalfitana, porteranno in vendita a bordo di Apecar, spettacolari manicaretti prodotti secondo la tradizione. Grandi e piccini potranno partecipare sabato 14 aprile, ad una giornata ricca di eventi musicali e di animazioni, tra buon cibo e artisti di strada ad arricchire l’invidiata location a livello internazionale.

E’ l’evento più gustoso e gioioso della Costa d’ Amalfi, un appuntamento fisso in Campania giunto alla sua quarta edizione ed imitato da tutti.

Qui sarà possibile coniugare prelibatezze culinarie a spettacoli e musiche dal vivo, il tutto racchiuso in uno splendido scenario paesaggistico. Si avrà così la possibilità di camminare lungo la suggestiva stradina che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria “street food”. Api, furgoncini, trak e ristoranti locali prepareranno gustose pietanze che, accompagnate da un bicchiere di vino o birra, vi permetteranno di trascorrere una piacevole serata in nostra compagnia.

Non mancherà quindi una proposta di street food a base di mare, vero vanto per un paese della Divina, che grazie all’estro e la fantasia degli chef locali, avrà quel tocco in più rendendo l’esperienza impareggiabile nel “paese verticale”, tra stradine e il profumo degli agrumeti. L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco di Positano e sono previsti sconti nei locali parcheggi in occasione dell’evento, che prenderà il via dalle 19.00 lungo Via Pasitea.