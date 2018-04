Positano: Rifacimento del manto stradale Via Corvo e Via Mons. Saverio Cinque chiusura della strada

Si avvisa che, per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale della SP425 dal km o + 640 al km 2 + 220, ovvero da via Corvo a via Mons. Saverio Cinque, a partire da stasera 9/04/2018 al 18/04/2018 dalle ore 22 alle ore 06, sarà fatto divieto di sostare nelle zone interessate e, inoltre, per le suddette zone sarà prevista la parzializzazione della carreggiata.