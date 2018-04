Positano ricerche di Nicola Marra il ragazzo di Napoli scomparso, il cerchio si stringe. Battuto a tappeto il “Vecchio Cimitero”. Sul posto il Centro Speleologico, l’assessore Guarracino con i volontari di Positano, Fabio Fusco e il gruppo di volontari fra cui Tonino De Simone, i carabinieri di Positano e Amalfi, a mare la Capitaneria di Porto da Amalfi e Salerno. Noi di Positanonews senza dormire ha 24 e un paese intero che in apprensione continua a chiederci che succede. Il cerchio si stringe fra “La Selva” e il “Cimitero Vecchio”, in quelle zone grotte come quella di Mirabella, ma anche valloni come quello di Fiumiciello.

Seguiranno altri particolari. Sotto la mappa per identificare la zona del cimitero dove si stanno concentrando le ricerche verso destra direzione Praiano ci sono molti avvallamenti e possibilità di cadute. Foto Peppe 105

Si prega di citare la fonte Positanonews.it