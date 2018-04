Positano ponte 25 Aprile da tutto esaurito. SITA accordo con Flavio Gioia, Lucibello start Amalfi e Capri

Una Positano tutto sommato tranquilla per il traffico in questo 25 aprile ma alberghi e ristoranti sono strapieni la pelle della Costiera Amalfitana continua a dimostrarsi tale per quanto riguarda la flusso turistico come ogni anno si presentano diverse novità fra queste la Flavio Gioia o meglio Amalfi mobili sì che sarebbe la società ancora gestisce il servizio interno di Positano e Praiano che ha fatto un accordo con la SITA per biglietto giornaliero per i turisti una novità interessante da far conoscere e che andrebbe maggiormente pubblicizzata in pratica al biglietto di €10 del giornaliero si può aggiungere €2 e comprendere sia il gennaio della Sita che quello interno di Positano e di Praiano per €12 riteniamo che sia una buona idea a parte una bella operazione commerciale perché in questo modo si evitano i tanti problemi con i turisti una volta fatta la biglietto di €10 non capivano perché devono pagare altri €2 per fare il giro del paese Cioè meno di €2 però in questo modo posso utilizzare sempre Comunque questi servizi durante la giornata dunque un passo in avanti sempre che venga spiegato chiaramente turisti che biglietto serve per chi vuole farsi tutta la giornata in costiera Quindi da Positano Amalfi Ravello e non solo per raggiungere Sorrento Positano come è successo in questi giorni almeno così ci hanno detto alcuni turisti quindi questa è la novità principale di questa estate quando riguarda la mobilità interna con le ruote mentre viamare segnaliamo a Positano la ripartenza alla grande di Lucibello boat con nuovi servizi e nuove barche fra cui le linee consolidate con Amalfi e soprattutto comode linee per Capri con il Positano Jet oltre ai tanti servizi di escursioni portati avanti dalla consolidata compagnia