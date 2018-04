Positano, Pasquetta nel caos traffico: Amalfitana paralizzata , ma gli ausiliari evitano il peggio – FOTO

Immagini che parlano chiaro e non hanno bisogno di molte spiegazioni. Il bel tempo che è tornato nel migliore dei modi nei nostri territori è stato uno sprone non indifferente per far sì che la Costiera Amalfitana venisse praticamente invasa in questa Pasquetta. In particolare, come potete vedere dalle nostre foto, Positano è praticamente invasa dai visitatori e il traffico la sta facendo da padrone in queste ore. Anche l’incrocio che conduce da Salerno ai Comuni della Divina fa capire quanto traffico ci sia sulla strada. Fortunatamente abbiamo visto qualche ausiliare del traffico ad aiutare in questa Pasquetta pazza. Aggiornamenti. Gli ausiliari in campo, col il ritorno di vigili in pensione, come Ciro Cuccurullo ( Il “Toro” ) e Mimmo Amitrano alla Sponda, evitano il peggio. Ci segnalano che, anche grazie alla mancanza degli autobus turistici, la situazione non è tragica, salvo le fisiologiche file di Pasquetta. Sul posto anche la polizia municipale che ha fatto fioccare multe a tutti in divieto. Un’ottima sinergia, secondo noi.