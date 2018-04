A Positano Palombi e Popescu della Salernitana Attaccante e difensore salernitana calcio 1919 nella perla della Costiera amalfitana fotografati con un tifoso speciale… si sono fermati al 3 denari di positano e sono stati incitati a dare il meglio x il rush finale di stagione

Salernitana attiva sul mercato di gennaio, in vista di un girone di ritorno che la vedrà tra le possibili protagoniste nella lotta playoff. Grazie al rapporto particolare con la Lazio, infatti, approda in Campania Simone Palombi in prestito. L’attaccante, che il prossimo aprile compirà 22 anni, arriva tra le fila dei granata per la precisa volontà di Colantuono, che ha chiesto a Lotito di rinunciare a soluzioni estere ed evitare di rinforzare delle dirette concorrenti nella rincorsa alla Serie A. Su Palombi infatti si era fatto forte l’interesse di un folto numero di squadre, tra cui Carpi, Bari, Novara, Ascoli, Lugano e Leganés, costringendo la dirigenza delle due squadre di proprietà di Lotito ad una decisione nell’immediato. In prestito alla Ternana la scorsa stagione, Palombi ha collezionato con la Lazio 3 presenze, due in Europa League e una in Serie A.

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe ’93 Stefan Popescu, assicurandosi le prestazioni del calciatore fino alla stagione 2020/2021. Popescu indosserà la maglia numero 34.

“Tengo a esprimere innanzitutto il mio dispiacere per il triste e amaro epilogo del Modena Calcio. In questi giorni tante squadre di Serie A e B mi hanno cercato ma da tempo insieme al mio procuratore eravamo in contatto con la Salernitana e non ho avuto dubbi nello scegliere questa piazza straordinaria, ambiziosa e calorosa”. Queste le prime parole di Popescu da neo calciatore granata. “Ringrazio la Proprietà e il Direttore Sportivo per avermi voluto e cercato da tempo e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del gruppo e di mister Bollini”.