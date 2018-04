Positano non si può rischiare di morire così. Il 118 chiami Sorrento e non faccia sguarnire Amalfi

Positano fa parte della Costiera amalfitana, ma è molto più vicina alla Penisola Sorrentina. L’ospedale più vicino è a Sorrento, l’ambulanza più vicina, se è impegnata quellao di Positano, è a Sant’Agnello non ad Amalfi o a Castiglione di Ravello. NON E’ COLPA DEGLI EQUIPAGGI , ne del medico, ne dei volontari del soccorso della Croce Rossa se si aspetta anche quasi un’ora per un intervento, ma del 118 della Regione Campania che da Napoli o Salerno queste cose non le vede, non le sa o gli vengono fatte presenti.

Questa organizzazione comporta per Positano in particolare tanti problemi, interventi che si fanno attendere ( non parliamo di “ritardi” , tecnicamente i tempi sono brevi fra chiamate e interventi dell’ambulanza, ndr ) in particolare e disagi. Molte volte non siamo in grado di testimoniare questi tempi lunghi, molte volte ci viene solo riferito, ma nessuno ci informa, chissà perchè.

Veniamo ad oggi. Con questo sistema siamo stati capaci di far aspettare almeno 40 minuti a terra una persona ferita a Positano e contemporaneamente è stata messa a rischio mezza costiera amalfitana sguarnita perchè l’ambulanza doveva seguire Positano.

Il 118 avrebbe potuto chiamare ambulanza da Sant’Agnello o Sorrento, che sarebbe arrivata in un quarto d’ora, non sguarnendo nessuno.

Anche in caso di ricoveri si dovrebbe puntare su Sorrento.