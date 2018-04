Positano, morto turista canadese alla Sponda. Dopo pochi minuti un brasiliano salvato dal 118. AGGIORNAMENTI

ANTEPRIMA . Caos e sole d’aprile su Positano in Costiera amalfitana , muore un turista alla Sponda a causa di un infarto e con il gran caldo a distanza di 20 metri un altro turista ha accusato un malore: in entrambi i casi si tratta di stranieri, che sono sconvolti da quello che sta accadendo. Il traffico ha mandato in tilt la viabilità dalla statale amalfitana verso il centro

Il traffico a singhiozzo a Positano fino a questo momento ha reso complicate le operazioni di soccorso, i turni degli ausiliari non riescono a contenere tali tempi e disagi, specie con la situazione dei bus turistici e le autolinee Sita, ma il problema interessa tutta la strada costiera. Si segnala anche un incidente a Furore in queste ore.

Il turista deceduto era un canadese 56 anni, morto sul colpo. L’ambulanza è stata attesa alla Sponda per mezz’ora, il tempo che qualcuno cercasse di telefonare e poi spiegare al 118 dove si trovava il posto e di conseguenza poi il 118 della Regione Campania chiamare l’intervento. La squadra di Positano del 118 con i volontari del soccorso della Croce Rossa ha raggiunto tempestivamente il luogo dove l’uomo era già disteso per terra esanime, un intervento immediato dopo la chiamata. I tempi di attesa dell’ambulanza sono imputabili allo smistamento della chiamata, con la centrale del 118 che chiedeva in continuazione indicazioni stradali alle persone che stavano segnalando l’accaduto. Nel frattempo si era sentito male anche un turista brasiliano, colto da infarto 20 metri più avanti mentre aspettava la sita per Sorrento : l’equipe guidata dal dottor Siniscalchi dotata di defibrillatore ha recuperato l’uomo che è stato portato in eliambulanza all’Ospedale di Salerno.

