Positano, morto turista alla Sponda. Paese in tilt per il traffico

Caos e sole d’aprile su Positano, muore un turista alla Sponda (nei pressi di Casa Mele) a causa di un infarto e con il gran caldo a distanza di 20 metri un altro turista ha accusato un malore: in entrambi i casi si tratta di stranieri, che sono sconvolti da quello che sta accadendo e dal ritardo dei soccorsi. Infatti, un’ambulanza del 118 e la polizia municipale sono impegnati nei soccorsi di escursionisti per un incidente sul Sentieri degli Dei. Tutte le ambulanze del luogo sono impegnate. Il traffico ha mandato in tilt la viabilità dalla statale amalfitana verso il centro, pagando doppiamente il disagio per la distanza dai pronto soccorsi.

Il traffico a singhiozzo a Positano fino a questo momento ha reso complicate le operazioni di soccorso, i turni degli ausiliari non riescono a contenere tali tempi e disagi, specie con la situazione dei bus turistici e le autolinee Sita, ma il problema interessa tutta la strada costiera. Si segnala anche un incidente a Furore in queste ore. Si attendono aggiornamenti.