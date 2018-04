La morte del 21enne napoletano Nicola Marra ha sconvolto queste festività di Pasqua in Costiera Amalfitana e dintorni. La troupe Rai è giunta a Positano per fare dei servizi giornalistici, intervistando accuratamente gli abitanti. Intanto proseguono le indagini degli organi inquirenti sulla terribile scomparsa del ragazzo, investigando anche sulle persone che hanno fatto ingresso in discoteca con lui: sembra che i Carabinieri di Amalfi si stanno occupando dell’acquisizione e la visione delle immagini del Music on the rocks, infatti gli uomini dell’Arma hanno chiesto dei filmati a privati ai Mulini e materiale alle telecamere comunali.