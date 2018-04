Positano . Il Mattino “Due risse in discoteca , mentre Nicola Marra spariva”. I cittadini chiedono controlli e presidi

Positano, Costiera amalfitana. Riportiamo quanto scritto da Il Mattino di Napoli oggi a firma di Petronilla Carillo dove si parla di risse nella discoteca, prendendo le distanze dai fatti specifici , perchè se di “rissa” si trattava dovevano intervenire i carabinieri a norma di legge, che quella notte non sono intervenuti, se il nucleo operativo della Compangia di Amalfi veniva chiamato sarebbe intervenuto in spiaggia celermente come di solito fa . Ovviamente saranno i proprietari a dire la loro eventualmente, noi quella notte non c’eravamo ne abbiamo avuto accesso alle telecamere. Insistiamo col dire che le discoteche non hanno colpe, ma i cittadini chiedono controlli e presidi sanitari a Positano e Praiano, ma anche ad Amalfi e Sorrento , dove pure si sono registrati episodi di risse, violenze e aggressioni, dove sono previste serate di discoteche o simili. I cittadini si stanno rivolgendo a Positanonews con decine di messaggi e chiedono controlli la notte a 360 gradi e un presidio del 118 notturno , quando ci sono eventi in discoteca. Fermo restando che siamo per una riconversione del divertimento notturno, visto che alcuni giovani non sanno più divertirsi come una volta, le discoteche non vanno colpevolizzate, l’unico problema è che c’è chi va in discoteca per sballarsi, a volte già sballato. L’equazione discoteca uguale guai non è esatta, ma di sicuro molte di queste persone che magari già sono sballate vanno dove sta una discoteca. Detto questo, ricordiamo che anche un ragazzo di Positano, Davide Grassi, ha rischiato la vita al di fuori di un locale notturno a Sorrento, senza che poi se ne parlasse. Anche se gli episodi di cronaca avvengono e si concentrano nel by night, eliminare il by night è come eliminare parte della vita turistica. Ma non prevedere misure di sicurezza anche all’interno del paese, dove c’è il by night, è da incoscienti. Accendiamo pure i riflettori sulle discoteche, sul consumo di alcol, che a volte parte già dall’esterno ( se non altro perchè all’interno costa ) , ancora più pericoloso della droga, ma certe situazioni non partono dalla discoteca, però purtroppo a volte le catalizze, ne fa da attrattore. Se non c’è qua vanno a Sorrento o a Praiano o ad Amalfi o a Capri.

Ma la riflessione è un’altra, la discoteca attira persone? Tante persone? Buoni o cattivi, belli o brutti, ci sono un numero alto di esseri umani. Ebbene fatto sta che di fronte ad un all’afflusso certo di persone le istituzioni hanno il dovere di premunirsi sia con i controlli per la sicurezza , sia quelli sanitari. Finchè c’è un solo giovane in mezzo alla strada lo Stato non deve essere assente, se non tuteliamo i nostri figli chi tuteliamo?

Detto questo , che ci viene chiesto da più parti , cosa ha fatto la discoteca sulla vicenda di Nicola? Come detto Positanonews sta agendo autonomamente senza sentire la Procura di Salerno, che nel segreto delle indagini procede al suo lavoro inquirente, unica che potrà dire come stanno le cose, e lo farà sicuramente con una comunicazione a giorni. La discoteca cosa ha fatto? Per quanto ne sappiamo ha fornito assistenza, documentazione, video, riscontri , e nessuno avrebbe visto Nicola esagitato, ma sembrava a tutti normale sia nel comportamento che all’uscita, almeno cosi siamo riusciti a sapere. I proprietari , a parte riferirci del dolore che provano per questa vicenda che ha ovviamente sconvolto anche loro, si stringono nel riserbo non rilasciandoci dichiarazioni. Ma ritorniamo su quei momenti e sulle poche presunte certezze che abbiamo. Da qui se ne è andato senza giacca, portafoglio, chiavi, cellulare, poi stava da solo in piazza dei Mulini CON LA CAMICIA ADDOSSO, a noi risulta che non se la è mai messa fra i denti all’interno del paese come hanno descritto alcuni, se la è tolta nella salita verso il cimitero, dove, anche se c’era pioggia e grandine, la avrebbe tolta chiunque per la durezza della inerpicata. E’ andato verso l’auto che aveva alla Sponda e perchè fosse qui l’auto per noi è un altro mistero, perchè non ha parcheggiato al Mandara? In genere parcheggia alla Sponda chi , conoscendo il paese, lascia l’auto li per non pagare il parcheggio e poter arrivare in una decina di minuti in spiaggia. Ma non ci sembra il caso di Nicola. Più giù c’era il Di Gennaro, ma chiudeva dopo mezzanotte l’una di notte, forse ha superato il Mandara e non voleva fare il giro. Altra cosa che non sapremo mai. Poi si inerpicato per le scale di Via Kempff. Da qui è salito per il Cimitero poi ha deviato per “La Selva” e nel buio , dopo aver fatto un lungo percorso con una certa coscienza , perchè altrimenti sarebbe caduto già prima, è scivolato in un punto difficilissimo da evitare col buio che c’era. Perchè è salito per quelle scale che non conosceva? Perchè simili alle scale della Chiesa Nuova dove forse gli amici avevano una casa in Via dei Coralli, sembra già da venerdì, circostanza non confermata dagli inquirenti per cui risulta solo che era andato a prendere delle amiche e portarle qui per poi ritornare a Pasqua dalla sorella a Napoli? I positanesi non li frequentava, sembra che fosse più un’habituè di Capri, e ovviamente nessuno sa nulla, se non quelle poche testimonianze da bar che lo definiscono tutti un ragazzo “gentile” “educato” “perbene”, addirittura mentre stava al bar Internazionale a vedere una partita tranquillo , resosi conto che forse stava davanti a qualcuno avrebbe chiesto scusa e si sarebbe spostato. Ovviamente questo ci dicono e questo riferiamo. Ma sappiamo tutto finora, ma non chi sono e cosa dicono gli amici e le amiche che stavano con Nicola quella serata. Loro sono completamente estranei e hanno diritto alla loro riservatezza, non si tratta di soddisfare la morbosità di qualcuno, ma in questi casi, con un ragazzo morto, i media fanno uscire i nomi di chi stava con lui, cosa dicono, che impressioni hnno. Invece in questo caso niente di niente almeno come ci hanno riferito gli operatori di “Chi l’ha Visto”, che è servizio pubblico. Dunque oltre a concentrarsi sulla discoteca, ci concentreremo anche e sopratutto sugli amici e chi li conosceva, per far luce sulla verità. Una luce che tutti vorremmo su questa vicenda a Positano dove una cosa del genere non è mai successa e ci ha colpito tutti nel profondo dell’animo.

Ma sentiamo cosa dice IL Mattino, il quotidiano più importante della Campania e del Sud Italia che noi riportiamo come stiamo riportando ogni minima notizia , oltre a fare nostre indagini giornalistiche personali e sopralluoghi sul percorso fatto da Nicola con un nostro video finora l’unico fatto ripercorrendo i suoi passi, su questa tragedia che ci ha colpito tutti in paese “Due risse in una sola notte al Music on the Rocks di Positano – scrive Petronilla Carillo -. Quella stessa notte in cui Nico Marra si è allontanato dal suo gruppo e ha fatto perdere le tracce di sé. La notizia viene fuori informalmente – soltanto in queste ore – dal racconto di chi, la notte di Pasqua, era in quella discoteca ed è rimasto scosso da quanto poi accaduto, ma viene confermata dagli organi inquirenti i quali, però, precisano che al momento non vi sarebbero elementi per collegare la morte di Nico con quei due eventi.

Gli investigatori hanno ricostruito tutto l’evolversi della serata in discoteca, dall’inizio fino a dopo le 4 del mattino, quando cioè si sono perse le tracce di Nico, e tutte le informazioni raccolte sono ora sotto la lente di ingrandimento non solo dei carabinieri della compagnia di Amalfi, agli ordini del capitano Roberto Martina, ma anche della procura di Salerno che segue con grande attenzione l’evolversi delle indagini.

Sono le 2 quando, dinanzi al locale, arriva un’ambulanza per medicare un giovane: il ragazzo non fa parte del gruppo dei napoletani che erano con Nico ma, dopo che i sanitari lo hanno ripulito ed hanno accertato che le sue condizioni sono buone, la serata continua. Il secondo episodio, invece, viene registrato intorno alle 4.40: quasi un’ora dopo che Nico ha lasciato il locale e si è inerpicato sulle montagne della Costiera e, anche in questa circostanza, non ci sono gravi conseguenze per nessuno.

Dettagli, questi, sui quali i carabinieri avrebbero insistito anche con gli amici del giovane deceduto comparando tutte le dichiarazioni rese per individuare eventuali discordanze. Che qualcosa sia successo all’interno di quel locale è un sospetto comune e la chiusura degli inquirenti sull’evoluzione delle indagini resta legata agli esiti degli esami autoptici e tossicologici eseguiti nei giorni scorsi sulla salma del ragazzo. Esami che non solo potranno consentire di stabilire con esattezza l’ora del decesso ma aiuteranno anche a capire quanto abbia bevuto Nico e se abbia fatto uso anche di altre sostanze. Al momento l’unica certezza è che il ragazzo è morto sul colpo, scivolando a valle da un’altezza di una settantina di metri e sul suo corpo sono stati trovati soltanto quei segni e quei lividi ritenuti dal medico legale compatibili con una caduta e, soprattutto, con le tracce lasciate dal corpo di Nico sul terreno che dalla stradina – che conduce al cimitero storico di Positano – affaccia poi sul vallone dove è stato rinvenuto il cadavere.

Il fascicolo sulla tragedia di Pasqua resta ancora aperto sul tavolo del procuratore aggiunto Luigi Alberto Cannavale in attesa degli ultimi dettagli. E non si esclude che, risultati autoptici tra le mani, gli amici della vittima possano essere nuovamente sentiti. Sulla dinamica dell’incidente non ci sarebbero al momento dubbi ma ci sono alcuni punti oscuri sui quali occorre fare chiarezza. Come lo stato di forte agitazione del ragazzo che era uscito dal locale senza il giubbotto, perché non trovava il tagliando del guardaroba, e con un cellulare che non era il suo, dal momento che il suo lo aveva perso all’interno del locale. Saranno proprio gli esami tossicologici – si spera – a dare risposte su quelle improvvise vampate di calore che Nico lamentava, tanto da passeggiare per il centro di Positano, fino all’Amalfitana, e ancora più su sulla montagna, a torso nudo nelle prime ore della mattina, quando il buio cede il passo alla luce del giorno e ci si trova nelle ore più fredde della nottata”