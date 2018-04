Positano lunedì interruzione Enel . In settimana lavori Telecom strada per Montepertuso e segnaletica per Via Pasitea

INFORMAZIONI DI SERVIZIO Positano, Costiera amalfitana. Per i lavori della strada, che è in parte della provincia di Salerno, per Montepertuso, ci informa l’assessore Raffaele Guarracino, che da lunedì inizieranno i lavori per l’asfalto quindi ci saranno divieti di sosta e semafori organizzatevi in tal senso . La polizia municipale guidata da Sergio Ponticorvo ci ha informato con la dettagliata ordinanza che DOVETE LEGGERE per avere informazioni precise e dettagliate , ricordiamo che la Strada iniziale per Montepertuso è della Provincia di Salerno Positano ordinanza per lavori Telecom Via per Montepertuso,

Oltre a questi lavori ci saranno lavori per la segnaletica portati avanti dall’amministrazione De Lucia prima dell’incrementarsi della stagione turistica , si tratta di divieti che varranno dalla Chiesa Nuova per Via Pasitea, in sommi casi. Ma DOVETE LEGGERE l’ordinanza per avere informazioni precise e dettagliate Positano segnaletica per Via Pasitea divieti

Ovviamente i disagi non mancheranno , ma sono lavori necessari ed indifferibili. Sempre riguardo altre problematiche e disagi , necessari purtroppo, Vi avvisiamo che l ‘ Enel comunica che lunedì 9 aprile, dalle 9:30 alle 16:30, verrà interrotta la fornitura di energia elettrica in alcune zone del Comune di Positano per lavori di manutenzione degli impianti come da immegine, ricordando che riguarda solo i clineti che hanno bassa tensione.

Durante lo svolgimento dei lavori potrebbe momentaneamente ritornare l’energia, tuttavia si raccomanda gli utenti di non utilizzare gli ascensori e/o prendere altri rischi. Per informazioni sui disservizi si può inviare un SMS al numero 3202041500, riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare l’App gratuita per smartphone “Guasti Enel”. Per segnalare eventuali guasti il numero da chiamare è l’ 803500.

Per qualsiasi problema che riguardano i lavori comunali rivolgetevi agli uffici preposti. Considerate comunque il flusso turistico già intenso quindi organizzatevi per i disagi