Positano le ultime immagini di Nicola Morra ecco cosa è successo prima di morire. Una tragedia che ha colpito la Costiera amalfitana ed ancora molti si chiedono il perchè e se si poteva evitare. Gli uomini dell’Arma guidati dal Capitano Martina della Compagnia di Amalfi stanno ancora acquisendo le immagini di quella serata. In primis tutte quelle del Music on The Rocks, l’ultimo luogo pubblico che ha frequentato il 21enne di Chiaia, il quartiere bene di Napoli, poi quelle in Piazza dei Mulini e in Via Cristoforo Colombo.

E’ abbastanza chiaro quello che è successo a lui ma sono i particolari che non sempre collimano. Stando alle ricostruzioni fatte a Positanonews il ragazzo era in compagnia di tre amici e aveva un appartamento alla Chiesa Nuova e che avrebbe visto in compagnia di questi la partita del Napoli al Bar Internazionale, sono diverse le persone che ci hanno riferito questo particolare. Invece risulterebbe che sia andato a prendere due amiche a Napoli per portarle a Positano . Amici o conoscenti o ragazze, Nicola ha parcheggiato l’auto alla Sponda, a fianco della ferramenta “Casola” , qundi verso Arienzo e a pochi metri dalla Scala della Fondazione Kempff.

Scende in discoteca, dove viene ripreso dalle telecamere, e poi ne esce verso le 4, alle 4,17 , un fotogramma lo riprende in piazza dei Mulini, fotogrammi che ora vengono ripresi dalla Rai e Mediaset con televisioni che stanno nel paese. Comunque potrebbe essere che è venuto qui con due amiche, che ha incontrato conoscenti ed amici, e che poi sia andato in discoteca, qualcuno dice che le ragazze già erano in discoteca. Insomma , quello che è certo che lui poi è uscito da questa discoteca, dietro c’era una ragazza, poi niente altro. Non aveva la giacca, che stava al Music custodita ed è stata recuperata dal padre, ne portafoglio, ne cellulare, che avrebbe avuto l’amica. Dopo i Mulini era da solo. Poi da qui sale per Via Cristoforo Colombo e va alla macchina , la apre la richiude, sale per questa scala per motivi ignoti. Pensava che fosse la scala di un appartamento? Sentiva ansia o agitazione in preda all’alcol? Vedeva mostri o aveva allucinazioni? Sono tante le ipotesi, queste potranno essere supportate dall’autopsia.

Poi cosa succede? Perchè arriva per un sentiero pericoloso da dove è poi scivolato? Ebbene questo sentiero, che noi abbiamo percorso varie volte perchè amiamo le nostre montagne, non è proprio semplice di giorno, figuriamoci di notte. Ma cerchiamo di capire cosa possa essere passato per la testa di Nicola, perchè è andato a destra. Questa scala alla fine porta a sinistra al cimitero e a destra porta poi alla “Selva” e non a Nocelle che sta veramente molto lontano dal luogo, ma ovviamente chi non conosce i posti scrive di tutto. E va anche bene così. . La scala è lunga ed erta, faticosa. A un certo punto si toglie la camicia bianca, il suo ritrovamento permette poi di concentrare le ricerche. Arriva sopra e va a destra. Ma Perchè a destra? Secondo noi chiunque fra un cimitero e un’altra strada avrebbe scelto di fare un’altra strada. Resta il fatto che non si capisce perchè è salito fin lassù e perchè non è poi tornato indietro e andato ancora avanti. Perchè?