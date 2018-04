Una tragedia che ha colpito la Costiera Amalfitana, di cui ancora molti si chiedono il perché e soprattutto se poteva essere evitata. Gli uomini dell’Arma guidati dal Capitano Martina della Compagnia di Amalfi stanno ancora acquisendo tutte le immagini esistenti di quella serata. In primis quelle del Music on The Rocks, l’ultimo luogo pubblico che ha frequentato il 21enne di Chiaia, il quartiere bene di Napoli, poi quelle in Piazza dei Mulini e in Via Cristoforo Colombo.

E’ abbastanza chiaro quello che è successo a lui, sono i particolari che non sempre collimano. Stando alle ricostruzioni fatte grazie alle testimonianze a Positanonews, il ragazzo era in compagnia di tre amici con cui condivideva un appartamento in affitto alla Chiesa Nuova e con cui avrebbe visto la partita del Napoli al Bar Internazionale. Questo particolare ci è stato riferito da diverse persone. Un’altra versione sostiene che sia andato a prendere due amiche a Napoli per portarle a Positano. Quel che è certo, invece, è che Nicola ha parcheggiato l’auto alla Sponda, di fianco alla ferramenta “Casola”, verso Arienzo, insomma a pochi metri dalla Scala della Fondazione Kempff.

Dopo aver parcheggiato Nicola scende in discoteca, dove viene ripreso dalle telecamere, e poi ne esce verso le 4, alle 4:17 per l’esattezza. Un fotogramma lo riprende in piazza dei Mulini, fotogrammi che ora vengono ripresi dalla Rai e Mediaset, le cui troupe e alcuni giornalisti sono presenti a Positano da domenica. Quello che è certo che, partita del Napoli o meno, il ragazzo in tarda serata si è recato al ‘Music’, da cui più tardi (alle 4 passate) è uscito. Dietro di lui c’era una ragazza, poi niente altro. Non aveva la giacca -lasciata custodita al Music e poi recuperata dal padre- ma nemmeno portafoglio e cellulare, che avrebbe conservato l’amica, notando la sua ubriachezza e temendo che potesse perderli. Dopo aver oltrepassato i Mulini rimane da solo. Dopodiché sale per Via Cristoforo Colombo e va alla macchina, la apre la richiude, sale per la scala adiacente per motivi ancora da chiarire. Pensava che fosse la scala di un appartamento? Sentiva ansia o agitazione in preda all’alcol? Vedeva mostri o aveva allucinazioni? Sono tante le ipotesi, queste potranno essere supportate dall’autopsia.

Poi cosa succede? Perché si inerpica per un sentiero pericoloso da dove è poi scivolato? Questo sentiero, che noi abbiamo percorso varie volte perché amiamo le nostre montagne, non è affatto semplice di giorno, figuriamoci di notte. Ma cerchiamo di capire cosa possa essere passato per la testa di Nicola. Questa scala, alla fine, porta a sinistra al cimitero e a destra alla “Selva” e non a Nocelle che si trova veramente molto lontano dal luogo, ma ovviamente chi non conosce i posti scrive di tutto. E va anche bene così. La scala è lunga ed erta, faticosa. A un certo punto si toglie la camicia bianca, il cui ritrovamento permette poi di concentrare le ricerche. Arriva sopra e va a destra. Ma perché a destra? Secondo noi chiunque fra un cimitero e un’altra strada avrebbe scelto la seconda opzione. Resta il fatto che non si capisce perché sia salito fin lassù e perché non sia poi tornato indietro. Poco dopo, scivola e perde la vita. La domanda che ci rimbomba in testa da domenica è proprio: perché?…

Riposa in pace, Nicola.