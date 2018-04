Positano le telecamere di “Chi l’ha Visto” per Nicola Marra. Domande sulla droga, c’era una casa in Via dei Coralli? Domani col drone sul posto

Positano le telecamere di “Chi l’ha Visto” per Nicola Marra. Domande sulla droga, c’era una casain Via dei Coralli? Domani col drone sul posto. Ancora la RAI sulla spiaggia della cittadina della Costiera Amalfitana. Mentre proseguono le indagini degli uomini del nucleo operativo della Compagnia dei Carabinieri guidati dal Capitano Martina e dalla Procura della Repubblica di Salerno, in attesa degli esami tossicologici, continua alta la tensione dei media su una vicenda che tormenta tutti. Il giovane di 21 anni di Chiaia, del quale si sono tenuti i funerali ieri pomeriggio, ha perso la vita dopo una notte in discoteca, ma ci si chiede ancora cosa sia successo con gli amici e la ragazza, poi sopratutto perchè è salito per Via Kempff fino al Cimitero Vecchio per poi arrivare al dirupo al di sopra di “Fiumiciello” sopra La Selva.

La troupe di Chi l’ha Visto ha stazionato al bar “Buca di Bacco”, poi ha chiesto di tutto ai giovani in spiaggia, se frequentavano la discoteca, se si fa uso di droga, almeno questi sono i resoconti, chiedendolo anche ai minorenni. Insomma stanno facendo indagini a 360 gradi, ma non crediamo molto fondate in questa direzione, più che sulla discoteca, che sicuramente è stato l’ultimo luogo pubblico che ha frequentato, oltre ad aspettare gli esami tossicologici e le risultanze delle indagini, bisognerebbe concentrarsi sulle ultime persone che ha frequentato che potrebbero illuminare sui suoi ultimi gesti. Ovviamente i colleghi puntano su tutte le piste, ma chi stava con lui che dice?

Le amiche e gli amici, su questi ultimi, che non sono emersi dalle indagini, vengono riferite le loro soste al bar Internazionale per vedere la partita e la possibilità di una casa alla Chiesa Nuova. Si parla di Via dei Coralli, se così fosse sarebbe verosimile la possibilità che il ragazzo abbia confuso quella scala con quella della casa dove si trovavano gli amici. Infatti la scala è erta e c’è anche un viottolo, similarmente a Via Kempff. Anche se però ancora non si comprende perchè non sia tornato indietro quando non c’era più il viottolo ma un sentiero di montagna.

Chi l’ha visto ha anche sentito i soccorittori e chi lo ha materialmente individuato, Luigi Lettere, facendo delle riprese da Arienzo e dalla Chetrara, un percorso simile a quello che abbiamo fatto noi ma per avere maggiormente tutta la panoramica dei luoghi domani dovrebbero andare sui posti con un drone, mentre in spiaggia continueranno con le loro domande. Ma ci sono tanti perchè, fra questi uno riguarda anche noi di Positanonews, siamo stati avvisati solo nel tardo pomeriggio dalla sorella , via chat di Facebook, e ci siamo attivati h 24, ma già dalla mattina di Pasqua si sapeva che era scomparso e poi , ripetiamo, gli amici e le amiche, sono loro che potrebbero davvero farci capire definitivamente cosa è successo o se non a noi alla famiglia.