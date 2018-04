Positano, lavori in via Pasitea e via Corvo: Polizia Municipale attiva dall’alba. Multe e rimozione coatta per i trasgressori divieto di sosta – FOTO/VIDEO

Lavori di rifacimento della segnaletica stradale a Positano, zona interna. Il Comune, come ha avvisato nei giorni precedenti, si sta attivando da stamane a garantire la corretta esecuzione dei lavori che stanno interessando via Corvo e via Pasitea: la Polizia Municipale è attiva da questa mattina all’alba e sono volate multe e rimozioni coatte per i trasgressori del divieto di sosta temporaneo.

Ricordiamo che, per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale della SP425 dal km o + 640 al km 2 + 220, ovvero da via Corvo a via Mons. Saverio Cinque, a partire da ieri sera 9 aprime fino al 18 aprile dalle ore 22 alle ore 6, sarà fatto divieto di sostare nelle zone interessate e, inoltre, per le suddette zone sarà prevista la parzializzazione della carreggiata.