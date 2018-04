Positano, “La Taverna del Leone” si rinnova sempre: nuova cucina e prodotti al top

Positano si rinnova e migliora sempre. La perla della Costiera amalfitana per il turismo ora lo è anche per l’enogastronomia, una crescita non solo in quantità e diversità di scelta, ma anche in qualità senza pari per la Costa d’ Amalfi . Il Ristorante “La Taverna del Leone” di Positano continua il suo processo di ammodernamento che negli anni ha rappresentato un punto fermo della gestione del locale. Con la nuova apertura estiva, infatti, è stata completamente rinnovata la cucina, sempre più al passo con i tempi e dotata delle migliori attrezzature per garantire la massima qualità dei prodotti serviti, con uno straordinario angolo pasticceria e non poteva essere alatrimenti..

Ne “La Taverna del Leone” l’antica tradizione napoletana incontra la modernità, e ciò è percepibile già dal locale e dall’atmosfera intima e accogliente. D’altronde i proprietari hanno fatto sì che il locale sia diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutta la Costiera Amalfitana. Non possiamo non citare la professionalità e la bravura di Fortunata Cilento, che ha abbinato la ricchezza del gusto e dei prodotti dalla sua Vico Equensense con l’eccellenza turistica di Positano, la quale è impeccabile nell’accoglienza dei clienti e nella gestione di questo piccolo gioiello. E i figli la seguono e migliorano ancora..

Oltre al top per quanto riguarda i prodotti del territorio e della Regione in generale, come i pomodori San Marzano di eccellente qualità, è vastissimo l’assortimento di dolci di produzione propria. Un menù che racconta di una fantastica pasta fatta a mano, di tartare di pesce freschissimo, di tempura, di stracotti all’aglianico, di insalate dal tocco etnico, di prodotti tipici targati Slow Food, di cotture a bassa temperatura e di abbinamenti creativi.

Impossibile non citare anche i prodotti internazionali come la pregiata carne argentina, irlandese e neozelandese al cioccolato equatoriale utilizzato per i dolci, dalla birra tedesca ai whiskey scozzesi. Da segnalare anche la carta dei vini che propone un’ampia scelta di etichette nazionali ed estere, strizzando l’occhio alla birra, bevanda a cui sono legati per motivi affettivi, e chiudendo con un selezionato assortimento di vini da dessert italiani e francesi.

Via Laurito, 43

info@latavernadelleone.com

+39 089 81 13 02