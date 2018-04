Positano la morte di Nicola Morra, sentiamo l’amica a Chi l’ha Visto. Il padre “Nessuno ha fermato mio figlio non si può morire così” . La cittadina della Costiera amalfitana è sconvolta, atterrita, angosciata per questa morte , tutti i genitori, tramite Positanonews, hanno voluto esprimere il cordoglio e la sofferenza per questo giovane , e lo faranno anche con una messa .

Nicola Marra, lo studente napoletano di 20 anni scomparso dopo una serata in discoteca l’1 aprile, il giorno di Pasqua, ha sconvolto anche Chiaia e tutta Napoli . La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia di cui si saprà l’esito solo fra qualche giorno. Oggi su Repubblica il padre ha rilasciato un’intervista sconvolto dal dolore. Ma a ricostruire gli ultimi momenti di vita di Nicola possono essere solo le telecamere, mentre rimarrà un mistero il motivo per cui si è incamminato per Via Kempff , la stradina che conduce da un lato al cimitero e dall’altro alla “Selva”, Nicola alla vista del cimitero avrà scelto l’altra strada, che poi diventa un sentiero, pericoloso anche di giorno, reso ulteriormente pericoloso dalla pioggia battente di quella notte e da li precipitato nel vallone che porta al “Fiumiciello”, una suggestiva spiaggia fra la Sponda ed Arienzo.

Una delle due amiche con cui era arrivato al locale la sera prima ha riferito a “Chi l’ha visto?” che sono usciti dal locale tra le 3:30 e le 4. Il giovane avrebbe iniziato a correre dicendo di dover andare a prendere l’auto. Ma non aveva né le chiavi né il portafoglio. La ragazza ha detto di aver cercato di raggiungerlo, senza riuscirci. Quindi lo ha chiamato al cellulare, ottenendo risposta solo dopo molti tentativi e e non da lui, ma da una ragazza che diceva di aver trovato il telefono a terra nel locale. Il cellulare sarebbe poi passato a un ragazzo che lo avrebbe restituito al padre dello studente arrivato a Positano per le ricerche.

Persiste un alone di mistero intorno alla scomparsa di Nicola Marra, avvenuta l’1 aprile 2018 a causa di una caduta di 20 metri da un dirupo sul mare. La polizia sta cercando di fare luce sull’accaduto, tentando di capire i movimenti del ragazzo prima dell’incidente.

Secondo le ricostruzioni, Nicola Marra aveva deciso di trascorrere la serata in una discoteca a Positano, chiamata “Music on the Rocks”, insieme ad alcune amiche di Pozzuoli. Stando alle dichiarazioni di coloro che sono stati con Nicola, durante la serata il ragazzo avrebbe bevuto molti drink alcolici cadendo in uno stato di ubriachezza. Da qui in poi si sa poco, ripetiamo le immagini lo vedono fuori dal Music e poi ai Mulini, in Via Cristoforo Colombo, alla Sponda, la camicia qui se la sarebbe tolta e tenuta in mano o fra i denti ,poi la ha lasciata su Via Kempff. E qui l’incidente.

Stando alle dichiarazioni della famiglia e degli amici, Nicola era un ragazzo felice, che amava la vita e a cui piaceva viaggiare. Non aveva una ragazza fissa, frequentava la facoltà di Giurisprudenza alla LUISS di Roma ed era figlio di due professionisti, ora separati, della città (la mamma è una nota avvocatessa matrimonialista, il padre lavora al CNR).

E’ certo che sia stato un incidente, saranno le indagini a stabilire esattamente certe dinamiche, il perchè sia salito per quella scala, invece, rimarrà per sempre un mistero.

QUI LA PUNTATA DI CHI L’HA VISTO