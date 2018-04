A Positano Kimmo Ohtonen . Dalla Finlandia un laboratorio di scrittura creativa e fotografia VIDEO

Positanonews da 14 anni su internet primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, non parla solo di cronaca e turismo ma anche di cultura, come la presenza a Positano di Kimmo Ohtonen . Ohtonen sta portando avanti dalla Finlandia un laboratorio di scrittura creativa e fotografia . Kimmo Ohtonen , fotografo, scrittore, nuotatore, è nella perla della Costiera amalfitana per guidare un whorkshop di scrittura e fotografia con un gruppo di finlandesi portati dalla “ArsMondo, Finlandia di Hanna Laakso”. Una bella e interessante iniziativa che serve anche a promuovere il territorio della costa d’ Amalfi oltre che essere un’esperienza interessante per gli stessi amici del Nord Europa che produrranno libri, poesie, fotografie che avranno come Positano al centro. E chissà che fra questi non esca fuori qualche grande della letteratura come tanti che sono stati qui da noi. Nel piccolo video fatto da Positanonews l’autore parla in inglese ma abbastanza facile da comprendere il suo entusiasmo, la sua energia potiva e dinamica e l’apprezzamento per la bellezza dei questo angolo di paradiso della Campania e dell’ Italia.

Una sua breve biografia , in inglese. In sintesi ha avuto una vita molto intensa, conduttore televisivo, documentarista, giornalista, nuotatore e ambientalista. Ha fatto una traversata di beneficenza per salvare Saimaa Ringed Seal oltre ad aver scritto e fotografato gli orsi bruni…

2004-2009 Working in the television industry in the UK. Working in various documentary projects, current affair programmes and live shows for the BBC, ITV and Sky 1.

2009-current working as a journalist, scriptwriter and host at the documentary department of Finnish Broadcasting Company (Yle). Done various nature and wildlife documentaries.

2012 Won Kultainen Venla (Finnish Bafta) for Norppauinti – the project was my personal 140km/11 days charity swim for critically endangered Saimaa Ringed Seal.

2016 Published my first book on brown bears. I have written the text and taken the photographs in the book.