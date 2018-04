Positano, incidente nella notte: turista ubriaco finisce contro un albero. Strada bloccata per quasi due ore – FOTO

Brutto incidente questa notte a Positano. Proprio nei pressi dell’Hotel Royal, in via Pasitea, un’Alfa Romeo guidata da un turista che, stando alle testimonianze e alle informazioni ricevute, pare avesse bevuto prima di mettersi alla guida, è finita contro un albero.

Momenti di vero panico, intorno alle 2 e mezza: la vettura, infatti, si è incastrata nella carreggiata e ha bloccato la strada per quasi due ore. Si è scatenato un vero e proprio caos, con fila di auto lunghissime che arrivavano fino alla Statale. Turisti e tassisti infuriati. E’ stato necessario l’intervento dei Carabinieri e della Polizia, oltre che dei Vigili Urbani di Positano.

Ma decisivo anche l’intervento dello staff del parcheggio Mandara, il quale è intervenuto per facilitare la rimozione del veicolo e soccorrere il turista che era visibilmente scosso (in particolare grande impegno di Raffaele Mandara). Fortunatamente il parcheggio in questione è l’unico sul posto aperto H24 tutto l’anno.

Un lavoro certosino di coordinamento che ha visto protagonisti anche l’assessore Anna Mandara e Giulio Mandara, intervenuto fisicamente sul posto e che si è concretizzato con una manovra estremamente difficile del carroattrezzi che ha rimosso il veicolo.